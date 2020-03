Line-up voor ‘POPgroningen Talent Award’ in Simplon bekend

nieuws

Cashmyra, POPgroningen Talent Award houder van 2019. - Foto: Jan Lenting

Sinds vrijdagavond zijn alle acts bekend die in de laatste voorronde staan voor de POPgroningen Talent Award. Jadi D, Waterleaf, Vera’s Charm, Jonathan Rhodes, YLVALIE, Mind Fuji, McScallywag en Breakpoint Nine staan op 19 en 26 maart in Simplon.

Op donderdag 19 maart spelen Mind Fuji, ~Waterleaf~, McScallywag en Jadi D. Een week later, op donderdag 26 maart, spelen YLVALIE, Vera’s Charm, Jonathan Rhodes en

Breakpoint Nine. Tijdens beide avonden in Simplon worden door scouts twee acts geselecteerd die meegaan naar het eindfeest in Vera, op vrijdag 24 april. De avonden zijn gratis toegangkelijk.

De act die op 24 april in Vera wordt uitgeroepen als POPgroningen Talent Award houder van 2020 speelt uiteindelijk op festivals zoals Eurosonic, Grunnsonic en Bevrijdingsfestival

Groningen. Daarbij ontvangt de act een mogelijke deelname aan de halve finale van de Grote Prijs van Nederland.