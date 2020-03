Laura uit Stad leert kinderen leren tijdens coronacrisis 

Wat is de beste manier om te leren? Dat is een vraag waar veel ouders en kinderen mee zitten nu scholen gesloten zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Laura Koops van ’t Jagt uit de stad heeft een online training gemaakt om daar mee te helpen.

Scholen zijn in ieder geval tot 6 april dicht, maar de meeste leerlingen moeten tot die tijd wel hun huiswerk bijhouden. Laura krijgt nu bij haar praktijk veel vragen over de situatie. “Ik merk dat ouders nu vooral tips en tools willen over hoe je het beste kunt leren. Kinderen worden vaak overvallen door al het werk dat ze vanuit school krijgen.”

Laura heeft twee strategieën die vooral effectief zijn. “Dat zijn het verspreiden van leermomenten en het actief bezig zijn met de lesstof. Daarbij is het super belangrijk om zo veel mogelijk zintuigen in te zetten, zodat je ook echt iets doet met de lesstof. Ik merk dat veel kinderen iets doorlezen en dan denken dat ze iets hebben geleerd, maar dat is alleen in het kortetermijngeheugen opgeslagen. Ga het hardop lezen, woorden opschrijven, ezelsbruggetje bedenken of maak er een liedje over. Dat zijn allerlei dingen die je kan inzetten. Voor het ene kind is het ene zintuig sterker dan bij het andere kind.”

Maar Laura’s grootste tip is om een planning te maken. “Die geeft rust in je hoofd, meer concentratie, meer motivatie, je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen. Een planning heeft heel veel voordelen.”

Vrijdag geeft Laura een extra online les op haar website. “Daarin vertel ik meer over hoe je met de situatie om kan gaan, zeker nu met extra veel tips over thuis werken voor ouders, maar ook zeker voor de kinderen.”