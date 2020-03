Lange file bij Julianaplein vanwege spoedreperatie

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Rijkswaterstaat heeft dinsdagochtend rond 10.30 uur een aantal rijstroken bij het Julianaplein afgesloten vanwege een spoedreparatie. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De reparatie is nodig in verband met diverse gaten en scheuren die door nog onbekende oorzaak in het wegdek ontstaan zijn. De afsluiting bevindt zich op de A7. Onder de rijstroken die afgesloten zijn bevindt zich ook de afrit naar de A28. Het verkeer richting Assen wordt vanaf de A7 omgeleid via de afslag Groningen-Helpman.

Door de onverwachte werkzaamheden staat er even na 11.00 uur lange files bij het plein. Het is onbekend hoe lang de werkzaamheden gaan duren.