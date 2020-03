RIVM: “Elf mensen positief getest op corona in Groningen”

nieuws

In de gemeente Groningen zijn op dit moment elf mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het cijfer betekent een toename. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat er in de gemeente zeven mensen positief getest waren. Volgens de GGD gaat het om cijfers die een indicatie geven. Niet alle mensen worden op dit moment getest. De rest van de provincie is stabiel gebleven op de gemeente Midden-Groningen na. Daar is het aantal gestegen van één naar twee.

Landelijk zijn er 346 extra besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totale aantal nu op 2.051 positief geteste mensen. Het afgelopen etmaal kwamen vijftien mensen te overlijden. Het sterftecijfer komt daarmee in totaal nu op 58.