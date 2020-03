LAKS: “Sluiting scholen zorgt voor veel onrust onder scholieren”

nieuws

Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. Foto: LAKS

Het besluit om alle scholen tot in ieder geval 6 april te sluiten zorgt voor onrust onder scholieren. Dat zegt voorzitter Pieter Lossie van het LAKS.

Lossie baseert zich op de resultaten van een enquête die het LAKS de afgelopen dagen onder zesduizend scholieren heeft afgenomen. “De helft van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken over de status van zijn of haar toetsen en eindexamens door het sluiten van de scholen”, zegt de voorzitter. “We begrijpen dat er veel vragen zijn en er nog veel onduidelijk is. Wij verwachte dat het kabinet zo snel mogelijk met plannen komt om scholieren antwoorden op hun vragen te geven.” Volgens Lossie is het belangrijk dat er gekeken gaat worden naar een hoogwaardig onderwijsalternatief en extra compensatiemogelijkheden.

Eindexamenleerlingen

In de persconferentie zondagmiddag waar het kabinet extra maatregelen afkondigde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen gaf minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs aan dat er rekening moet worden gehouden met de eindexamenleerlingen. “Wij vinden het goed dat deze leerlingen prioriteit hebben”, zegt Lossie.” De komende tijd zal blijken of er ook daden aan verbonden worden.”

Kwaliteit communicatie ondermaats

Toch blijkt uit de enquête dat juist veel eindexamenleerlingen zich zorgen maken. “Vanaf 30 maart zouden de digitale- en praktijkexamens van het vmbo kunnen worden afgenomen. Dat dit nu in veel gevallen moet worden uitgesteld zorgt voor onrust. Wij roepen daarom scholen en het kabinet op om duidelijk te communiceren naar leerlingen met betrekking tot deze kwestie. De kwaliteit van communicatie van de overheid en de scholen richting scholieren is op dit moment ondermaats blijkt uit onze enquête, daar moet de komende tijd aan gewerkt worden.”