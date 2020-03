LAKS: “Schoolbesturen, zet geen grote groepen leerlingen bij elkaar”

nieuws

Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. Foto: LAKS

Scholen in het voortgezet onderwijs doen er verstandig aan om geen grote groepen leerlingen bij elkaar te zetten. Dat zegt voorzitter Pieter Lossie van het LAKS.

“Ik vind dat schoolleiders en schoolbesturen serieus na moeten gaan denken om gefaseerd pauzes in te gaan stellen”, zegt Lossie. “Behalve voorzitter van het LAKS ben ik ook scholier op een school in het voortgezet onderwijs. In de pauzes zitten we soms wel met duizend man in de aula. Dat is gezien de maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen niet meer wenselijk, ondanks dat tieners niet gezien worden als de grootste risicogroep.”

Donderdagmiddag maakten premier Mark Rutte (VVD) en het RIVM bekend dat de bestrijding van het coronavirus in een nieuwe fase is terecht gekomen. Tot 1 april zijn alle evenementen waar meer dan honderd mensen samen komen afgelast. Mensen die verkoudheidsklachten of koorts hebben wordt nadrukkelijk gevraagd thuis te blijven en thuis te werken. Voor het onderwijs in het HBO en op universiteiten is bepaald dat grote hoorcolleges niet meer door kunnen gaan maar online via internet moeten worden aangeboden. Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs blijven vooralsnog gewoon open. Dit is mede vanwege het maatschappelijk belang. “Deze kinderen hebben ouders die op belangrijke posities in het land werken”, vertelde Rutte. “De scholen sluiten is vanwege het maatschappelijke belang daarom op dit moment niet wenselijk.”

Geen paniek of onrust

“Onder mijn leeftijdsgenoten merk ik wel dat er veel over wordt gesproken”, vult Lossie aan. “Maar er is geen paniek of onrust. Ook omdat experts zeggen dat wij als doelgroep weinig risico lopen. Toch is het denk ik heel belangrijk dat we ontzettend goed moeten luisteren naar de experts en op hand daarvan gefundeerde beslissingen moeten nemen. En wat ik eerder al zei, schoolbesturen doen er verstandig aan om leerlingen gefaseerd pauze te geven. Dat is denk ik heel belangrijk.”