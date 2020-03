LAKS opent klachtenlijn voor schoolexamens

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Landelijk Aktie Komiteee Scholieren, het LAKS, heeft maandagmiddag een klachtenlijn geopend voor eindexamenleerlingen. De lijn is specifiek bedoeld voor de schoolexamens.

Ieder jaar is het een traditie dat bij de Centrale Eindexamens er een klachtenlijn wordt geopend door het LAKS. Vanwege het coronavirus gaan die eindexamens dit jaar niet door, maar nemen de scholen schoolexamens af. Dat leidt direct tot veel onduidelijkheid waarop het LAKS besloten heeft om een website in de lucht te brengen waar scholieren online hun ei kwijt kunnen. “Het is in deze onzekere tijd heel belangrijk dat scholieren ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen”, zegt Corlien Douma van het LAKS.

Inmiddels is de website een aantal uren in de lucht en volgens het LAKS stromen de vragen al binnen. “Dat kan gaan van klachten bij het digitaal afnemen van de examens tot aan onduidelijkheid over het programma en de planning van toetsen”. De website waar de klachten ingediend kunnen worden is hier te vinden.