LAKS: “Heel goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor eindexamenleerlingen’

nieuws

Voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. Foto: LAKS

Het LAKS is tevreden over de maatregelen die minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs heeft genomen om de schoolexamens door te laten gaan. “Mooi dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de eindexamenleerlingen.”

Slob maakte dinsdagmiddag bekend dat het de komende weken mogelijk is om de schoolexamens te maken. De afgelopen dagen was daar veel onduidelijkheid over omdat vanwege het coronavirus de scholen gesloten zijn. Voor de schoolexamens zijn speciale regelingen opgesteld. Normaal moet een examen tien dagen voor de start van de eindexamens afgerond zijn. Nu moet het klaar zijn voor het eindexamen begint. Mondelinge schoolexamens kunnen telefonisch worden afgenomen en eventueel kunnen onderdelen of opdrachten komen te vervallen als deze niet verplicht zijn. “Het afronden van de schoolexamens is nodig om je diploma te halen, een topprioriteit voor de leerlingen”, zegt voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. “Het is daarom goed als die op een verantwoorde manier door kunnen gaan. Daarnaast krijgen veel scholieren door dit besluit eindelijk duidelijkheid voor de komende tijd.”

Inschrijvingsdatum vervolgonderwijs naar achteren schuiven

De minister heeft besloten dat ook digitale- en praktijkexamens op het VMBO door kunnen gaan. Deze kennen een flexibele afnameperiode. Voorwaarde is wel dat alle aanwezige leerlingen en leraren klachtenvrij moeten zijn. “Als je je niet goed voelt, hoef je dus geen risico te gaan nemen met je eigen gezondheid of die van anderen. Blijf dan thuis. Iedereen vindt dat je je schoolexamen dan moet kunnen inhalen. Ook is het goed om te horen dat de minister afspraken gaat maken om de inschrijvingsdatum voor het vervolgonderwijs, die nu op 1 mei gepland staat, naar achteren te schuiven. Veel open dag gaan niet door en vanwege alle hectiek hebben scholieren langer de tijd nodig om een passende studiekeuze te kunnen maken.”

Centrale eindexamens

Over de centrale eindexamens is nog onduidelijkheid. Minister Slob zegt dat een definitief besluit op 6 april wordt genomen. “Het zijn lastige en uitzonderlijke tijden. We hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de centrale schriftelijke examens. Voor nu adviseren wij leerlingen zich te blijven voorbereiden op de examens. Voor scholieren voor wie dat thuis lastig gaat, moet naar andere faciliteiten gekeken worden. In de voorbereiding op zoiets belangrijks is elke verstoring vervelend. We begrijpen echter dat niemand dit had kunnen zien aankomen en zijn blij met de mogelijkheden die er nu komen om die verstoring te compenseren en blijven hierover in gesprek met het ministerie.”