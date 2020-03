Krakers Emdenweg moeten bedrijfspand verlaten

nieuws

Foto Marin Nuver 112groningen.nl

De krakers van een bedrijfspand aan de Emdenweg moeten het pand verlaten. Dat heeft de rechter vrijdag in kort geding bepaald.

Het geding was aangespannen door de krakers. Die zeggen dat het pand lang leeg stond. Daarnaast werd aangevoerd dat een bewoner erg ziek is en vanwege de gezondheidssituatie niet kan verhuizen.

De rechter ging er niet in mee en is van oordeel dat de eigenaar het gebouw wil verkopen. Daarvoor zijn genoeg aanwijzingen, aldus de rechter. Zo is een makelaar ingeschakeld en zijn er al enige bezichtigingen geweest. Tot de verkoop gaat het pand gebruikt worden door de anti-kraak organisatie ad-hoc.

Het pand werd in december gekraakt. Toen de politie tot actie over wilde gaan bleken de krakers er al een nacht geslapen te hebben, waardoor er een gerechtelijke procedure nodig was om ze er uit te krijgen. Men kreeg later een bevel om het pand te ontruimen, maar de krakers stapten naar de rechter.