KPN sluit alle winkels vanwege corona

nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

KPN sluit voorlopig alle winkels vanwege het coronavirus. Dat heeft het bedrijf maandagavond bekendgemaakt.

De winkels blijven dicht tot in ieder geval 6 april. In Groningen heeft het telecombedrijf een winkel aan de Herestraat. KPN laat daarnaast weten dat het de activiteiten van monteurs gaat beperken. De komende weken komen zij alleen bij mensen thuis langs in geval van urgente storingen.

Om klanten met vragen toch te kunnen bedienen heeft het bedrijf het streven om komende vrijdag zestien winkels verspreid over het land tijdelijk te openen.