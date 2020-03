Koude dagen met aprilse grillen in aantocht

nieuws

Foto Andor Heij

Na het zonnige voorjaarsweer van afgelopen dagen gaat het weer de komende dagen uit een ander vaatje tappen. Een aantal koude dagen staan op het programma met vorst en wellicht ook (natte) sneeuw.

“Eigenlijk zagen we het zaterdag overdag al veranderen”, zegt OOG-weerman Johan Kamphuis. “De dag begon met veel zon maar daarna volgden er wolken en stak er een flinke noordenwind op. Met negen graden was het al een stuk minder zacht dan de voorbije dagen.” Zondag wordt die teneur voortgezet. “Het zal dan met zeven graden nog kouder zijn. Er waait een gure noordoostenwind, kracht vijf. Af en toe is er zon maar er is ook kans op een bui waarbij natte sneeuw niet is uitgesloten.”

Volgens Kamphuis blijft het ook na het weekend fris. Weerkundig strateeg Marc Putto sluit zich daar bij aan. “De koudste nachten van deze verlengde winter zullen in het begin van volgende week gehaald worden. Strenge vorst boven de percelen is daarbij lokaal nipt haalbaar.” Volgens Putto zijn tijdens de eerste aprildagen winterse buien mogelijk. Aprilse grillen dus. En daarna? Er zijn modellen die het vanaf volgend weekend warmer laten worden. Hoewel de onzekerheid daaromtrent wel groot is.

Zelfs voor 8 #april worden nog zeer koude nachten verwacht voor grote delen Europa.

Indrukwekkende ijskoude noordcirculatie (sneeuwbuien!) zet zich in vanaf het #weekend. pic.twitter.com/8MFRhefCl1 — Marc E. Putto, weerkundig strateeg (@Weerprimeur) March 27, 2020