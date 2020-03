Koolmonoxide gemeten in woning Steentilstraat

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Groninger brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag in actie komen in de Steentilstraat. In een woning werd koolmonoxide gemeten. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

De melding kwam rond 00.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “Bij aankomst hebben de brandweerlieden een onderzoek ingesteld”, vertelt Meter. “Daarbij werd er onder andere gebruik gemaakt van specialistische meetapparatuur. Omdat al snel bleek dat er daadwerkelijk koolmonoxide gemeten werd, werden ramen en deuren van de woning opengezet. Daarmee was het gevaar geweken.” Volgens de incidentfotograaf is er niemand gewond geraakt.

Jaarlijks overlijden er nog tientallen mensen aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging. Koolstofmonoxide, of ook wel kolendamp genoemd, is giftig, kleurloos en geurloos. Door bijvoorbeeld slecht werkende cv-ketels of geisers kan vergiftiging ontstaan. Symptomen van koolstofmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling wordt dit gevolgd door bewusteloosheid en ten slotte de dood door zuurstofgebrek in de hersenen.