nieuws

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany | Windsack Flugplatz Hodenhagen | wikipedia.nl

Het KNMI heeft voor de komende nacht en voor donderdagochtend code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt voor de vier noordelijke provincies.

Het KNMI verwacht dan zware windstoten uit westelijke richting, met een snelheid tot ongeveer 80 km per uur. In de kuststrook en in het Waddengebied kunnen windstoten voorkomen tot ongeveer 95 km per uur.