Koen Schuiling schrijft Groningers brief

nieuws

In een brief richt burgemeester Koen Schuiling tot alle Groningers en alle Groningse kinderen. In de brief wenst hij alle Groningers sterkte en steekt ze een hart onder de riem.



Beste Groningers,

Na een week waarin de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar zijn geworden, wil ik u graag met deze brief een hart onder de riem steken.

De maatregelen zijn voor iedereen lastig en vervelend. En voor de mensen die daadwerkelijk besmet raken is dat ingrijpend en soms verdrietig. Dat geldt ook als iemand uit je omgeving in quarantaine moet. Het voelt naar om je kwetsbare naasten niet te kunnen bezoeken, terwijl zij daar juist nu behoefte aan hebben.

Het is vervelend om bijeenkomsten, sportwedstrijden en exposities af te lasten. Het waren momenten waar je je op verheugd hebt en waarin je wellicht veel tijd en energie in hebt gestoken. Het is lastig opeens je agenda om te moeten gooien omdat je niet naar je werk kunt. Er moet geïmproviseerd worden in veel huishoudens en families. Onder normale omstandigheden is dit soms al een uitdaging, maar nu is het noodzakelijk en vaak een stuk minder ontspannen.

Maar het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed.

De ontwikkelingen volgden elkaar afgelopen dagen snel op. We volgen ze op de voet. Door bijna per uur te horen wat er gebeurt, lijkt het virus ons dagelijks leven in een ander daglicht te plaatsen. Het liefste willen we dan ‘iets’ doen. Allemaal ons steentje bijdragen. Iets doen waardoor we zelf en onze naasten niet ziek worden. Iets doen waardoor de mensen in de zorg hun werk kunnen blijven doen op een manier die past bij hoe we voor elkaar willen zorgen. Aan de andere kant kunnen de vele ontwikkelingen de vraag oproepen of we wel genoeg doen. Het is zoeken naar het juiste evenwicht. Gelukkig zie ik veel mensen die de balans goed weten te vinden tussen nuchterheid en ‘iets’ doen wat zinvol is. En bedrijven en instellingen die de maatregelen loodrecht overnemen in hun bedrijfsvoering.

Zij doen wat iedereen volgens mij nu het beste kan doen: kalm blijven, de adviezen opvolgen van de officiële instanties (Rijk en RIVM) en handelen vanuit vertrouwen. En het hoofd niet op hol laten brengen door geruchten. Vanuit het besef dat er meer in het leven is dan Corona. Zo slaan we ons er samen doorheen.

Intussen werken veel mensen in onze ziekenhuizen en de zorg onafgebroken door. Misschien is het je partner, je vriendin of een bekende. De zorg, eigenlijk zijn we dat samen. Door hen te steunen, tonen we onze dank voor hun en onze inzet. Daar heeft ieder van ons een eigen verantwoordelijkheid. Waarbij ik bijvoorbeeld doel op het hamsteren in de supermarkt. Dat zouden we niet moeten doen. Samen beperken we de gevolgen in ons dagelijks leven en kunnen we ons richten op de mensen die onze steun kunnen gebruiken.

Wellicht niet altijd makkelijk, maar we kunnen het! Daar ben ik van overtuigd want we hebben al vaker in de geschiedenis laten zien over hoeveel veerkracht we beschikken. Dat moeten we nu tonen. Daarbij wens ik ons, met elkaar, de komende weken ook succes met de mooie initiatieven die deze situatie ook opleveren. En uiteraard heel veel sterkte voor wie ziek is of het moeilijk heeft.

Hartelijke groet,

Koen Schuiling

Burgemeester van Groningen

Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen

Beste kinderen,

Jullie zien en horen natuurlijk alle berichten over het Coronavirus. Op het Jeugdjournaal, op school en thuis. Waarschijnlijk maak je voor het eerst in je leven mee dat er allerlei bijzondere maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan en je thuis moet blijven als je verkouden bent. Hiermee willen we voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Het zou zelfs kunnen betekenen dat je een tijdje helemaal niet naar school hoeft. Dat is tijdens een vakantie wel leuk maar nu eigenlijk niet. Want de reden is dat mensen elkaar niet ziek willen maken.

Misschien maak je je er zorgen om. Wat gebeurt er allemaal en wat kan ik doen? Dat begrijp ik. Maar weet dat er veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer normaal te laten zijn. En dat gaat ons zeker lukken, want in de geschiedenis hebben we wel vaker moeilijke dingen moeten overwinnen.

Wat ik van jullie vraag is om elkaar niet gek te maken met paniekerige berichtjes. Het helpt niet en ze kloppen vaak ook helemaal niet. Als er belangrijke informatie is, hoor je dat van de minister of natuurlijk van mij, de burgemeester. Je ouders of je meester of juf vertellen je erover.

Wat ik ook vraag is om iets te doen voor de mensen die thuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Bel, mail of app wat vaker, maak een tekening of speel muziek…je verzint vast iets leuks dat anderen blij maakt.

Want somber worden of bezorgd blijven heeft niet zoveel zin. Dus!

Groeten van de burgemeester,

Koen Schuiling