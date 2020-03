KNVB legt amateurvoetbal stil: Alle clubs volgend seizoen in dezelfde klasse

nieuws

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - VOC

De KNVB heeft de amateurcompetities definitief stil gelegd. Er komen geen kampioenen, promovendi en degradanten.

Alle clubs starten volgend seizoen in de klasse waar zij nu spelen. Ook de bekercompetities worden niet uitgespeeld. Een werkgroep gaat de consequenties nader uitwerken. Dat is nodig omdat bijvoorbeeld in de hoofdklasse A, waarin Be Quick 1887 speelt, twee clubs stoppen met het zondagvoetbal. Dat zijn MSC en Quick’20.

Het besluit van de KNVB volgt na de persconferentie van het kabinet waarin premier Rutte zei dat alle coronamaatregelen tot minstens 28 april verlengd worden.

De KNVB meldt ook dat de incasso’s aan de clubs voor de maanden april en mei niet worden uitgevoerd om de clubs financieel te helpen. Veel voetbalclubs hebben financiële problemen, omdat er geen kantineopbrengsten zijn en/of entreegelden. Ook daar voert de KNVB gesprekken over. De ING bank, hoofdsponsor van het Nederlands voetbal, gaat een noodfonds opzetten waar mogelijk ook amateurclubs uit kunnen putten.

