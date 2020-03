KNVB en andere sportbonden nemen nog geen besluit over competities

nieuws

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC 83

De KNVB heeft dinsdag nog geen besluit genomen over de voortgang van de competities in het betaald en amateurvoetbal.

Uiterlijk 6 april wordt besloten of de sportcomplexen langer dicht moeten blijven. Dat leek eerst 1 juni te zijn, maar uit een publicatie van het RIVM bleek het toch anders te zijn. De hervatting van de competities is afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt in Nederland. De KNVB heeft nog drie opties: Spelen zonder publiek tot juni, het uitspelen na 30 juni of het schrappen van de competitie. Voor 1 juli moeten de competities in het voetbal van de UEFA afgerond zijn. Maar daar wordt nu over gesproken of dat haalbaar is.

Ook andere sportbonden, zoals de hockey- en handbalbond, wachten af. De basketbal- en volleybalcompetities zijn wel beëindigd.