Kleine daling coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen

Het aantal mensen dat in noordelijke ziekenhuizen is opgenomen met het coronoavirus is iets gedaald. Dat waren er zondag 268 en zaterdag 273. Dat blijkt uit cijfers van van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ).

76 daarvan liggen op de intensive care (IC). Dat waren er zaterdag 74. 137 patiënten (57 IC) zijn opgevangen uit andere regio’s. Dat waren er zaterdag 146 (56 IC).

Geen conclusies

“Aan de cijfers mogen ook geen conclusies verbonden worden, want eigenlijk kun je zeggen dat die vrijwel gelijk zijn gebleven”, aldus Karien Heijstek van het ROAZ. Of er mensen genezen zijn of overleden, kan Heijstek niet zeggen: “Dat maken we niet bekend, want dat is veel te persoonlijk. Landelijk maakt de RIVM de cijfers wel bekend, want dat is minder herleidbaar.”