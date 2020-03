Kledingketens als Primark, H&M, C&A en schoenenzaken dicht

nieuws

Primark

Diverse kledingketens die vestigingen hebben in Groningen zijn woensdag dicht gegaan of gaan nog sluiten. Dit vanwege het coronavirus.

Primark, WE en C&A hebben woensdag de winkels gesloten. H&M is donderdag nog open, maar gaat dan ook dicht. Er is wel online te winkelen. Wanneer deze winkels weer open gaan is niet bekend gemaakt.

De schoenenzaak Foot Locker in de Herestraat is ook dicht. Van Haren sluit donderdag de deuren. Die schoenenwinkel was al beperkt open. Het sluiten van de zaken gebeurt op eigen initiatief. De winkels willen de gezondheid van het personeel en de klanten niet in gevaar brengen.