Kledingbank zamelt spelletjes, puzzels en knutselgerei in voor minima-gezinnen

nieuws

Foto

Kledingbank De Zeecontainer vraagt Groningers om de komende periode bordspellen, puzzels en knutselspullen in te brengen bij de vestiging aan de Ulgersmaweg. Deze zijn bedoeld voor kinderen, uit gezinnen met een minimaal inkomen, die vanwege het coronavirus thuis moeten blijven.

De nieuwe actie , ‘Thuis Spelen’ genaamd, is een is een initiatief van Natascha Snoek van De Zeecontainer. Vrijwilligers en studenten gaan de materialen thuis bezorgen bij mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Groningen. . Andere partijen werken mee aan de logistiek, de marketing en het vinden van mensen die graag spullen willen hebben. Daaronder zijn Omarm Groningen, jongerennetwerk Stadshelden Groningen, studenten van het Alfacollege en Hanzehogeschool, de Stadjerspas en brugfunctionarissen.

De spullen worden thuis bezorgd bij mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Groningen. Het inzamelpunt is bij De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg 141-3. Vrijwilligers en studenten gaan de materialen bezorgen. Andere partijen werken mee aan de logistiek, de marketing en het vinden van mensen die graag spullen willen hebben. De actie krijgt ondersteuning van Omarm Groningen, jongerennetwerk Stadshelden Groningen, studenten van het Alfacollege en Hanzehogeschool, de Stadjerspas en brugfunctionarissen. Geld doneren aan THUIS SPELEN kan ook.

Nieuwe en gebruikte materialen voor THUIS SPELEN kunnen ingeleverd worden bij De Zeecontainer aan de Ulgersmaweg 141-3, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Lukt langskomen niet, dan wordt het thuis opgehaald na een telefoontje 06-1086 4755 of email thuis.spelen050@gmail.com. Naast nieuwe en gebruikte speelmaterialen, kan er ook geld gedoneerd worden aan THUIS SPELEN. Elke bijdrage is welkom op NL13 INGB 0006 9709 82 van Stichting Kledingbank De Zeecontainer, onder vermelding van Actie THUIS SPELEN.