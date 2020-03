Kinderen gaan meedenken over wijkvernieuwing in Indische Buurt en Hoogte

nieuws

Foto Andor Heij; Speelveld De Hoogte in aanbouw.

De gemeente wil kinderen laten meedenken over de wijkvernieuwing in de Indische Buurt en De Hoogte.

Daarvoor krijgen kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud deze week een tasje aan de deurklink waarin “kinderdromen” centraal staan. Het tasje is gevuld zijn met allerlei ‘kinderdroomproducten’ zoals dromenkaarten, zaadjes die ze zelf kunnen planten, knutselmateriaal voor binnen-en buiten, een kleurplaat en een kubus die ze zelf in elkaar kunnen zetten met allerlei droomvragen.

Wat de kinderen gemaakt hebben kunnen zij posten op de Facebookpagina en Instagram van Mooie Wijken. Wanneer de coronacrisis achter de rug is, of misschien al eerder, gaan mensen aan de slag met de ideeën en dromen die kinderen hebben over hun wijk.

“Belangrijk in de Wijkvernieuwing in Mooie Wijken is dat veel initiatieven voor en door kinderen zijn”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf van wijkvernieuwing. “Ik heb dat zelf kunnen ervaren toen ik afgelopen 13 maart een uitgebreid bezoek heb gebracht aan De Hoogte en Indische Buurt. Kinderen vertelden mij hun dromen voor de wijk. En aan de hand van hen kunnen alle bewoners mee dromen over een mooie leefbare wijk en een goede toekomst voor zichzelf, en deze dromen helpen verwezenlijken.”