Kiezen tussen geloof en seksualiteit kan jongeren het gevoel geven dat ze klem zitten

oogochtendshow

LCC Plus Projecten

Jongeren die worstelen met hun homoseksualiteit in combinatie met hun christelijke geloof kunnen het gevoel hebben dat ze klem zitten tussen kerk en seksualiteit. Dat zegt Miriam van Tunen, die zaterdag een brainstormsessie leidde die seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar moet maken voor christelijke jongeren.



Een groep organisaties die zich inzetten voor christelijke LHBTI’ers werken aan een publicatie voor christelijke jongeren. Ter voorbereiding werd zaterdag een brainstormsessie gehouden bij het Gomarus College in Groningen. Na deze sessie zullen er nog meerdere volgen, verspreid over het hele land. De sessie van afgelopen zaterdag was de eerste in deze serie.

De publicatie wordt over anderhalf jaar verwacht. Hoe die er precies zal komen uit te zien is nog niet bekend; ook dit is een onderdeel van de brainstormsessies.

Van Tunen was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow, waar ze verder inging op de brainstormsessies en het hoe en waarom ervan.