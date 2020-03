Kerkklokken luiden kwartier vanwege corona: “Dit is kippenvel”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Kerkklokken in heel het land luiden woensdagavond een kwartier lang de klokken. Met het luiden wordt een boodschap van ‘hoop en troost’ gegeven.

“Na het klappen gisteren hebben we vandaag het luiden van de klokken”, zegt Debbie op Twitter. “Indrukwekkend om dat unheimische geluid van de klokken te horen”, meldt Rinze. “Dit is best wel kippenvel.” Het initiatief voor de actie komt vanuit Rotterdam van de oud-katholieke Paradijkskerk. Veel kerken in het land sloten zich bij de actie aan om daarmee een boodschap van ‘hoop en troost’ te geven. In de stad deden onder andere de Martinikerk en de Der Aa-Kerk aan de actie mee.

Behalve woensdag zullen ook de twee komende woensdagen de kerkklokken een kwartier geluid worden.

Patrick Wind maakte een filmpje van het luiden van de klokken van de Der Aa-kerk:

Erwin Luten zag dat op de Martinitoren de tekst ‘voor elkaar’ werd geprojecteerd …

Een overzicht wat er in filmpjes voorbij komt op Twitter …

De kerkklokken luiden van 19:00 tot 19:15 t.g.v. de nationale dag van gebed voor het coronavirus.🙏🏻 Prachtig!☺️ pic.twitter.com/A91NPzOCHp — Niels jacobi (@niels_jacobi) March 18, 2020