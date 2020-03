Kerkklokken laten voor de tweede keer geluid van ‘hoop en troost’ horen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Tientallen kerkklokken in Groningen hebben woensdagavond voor de tweede woensdag op rij het geluid van ‘hoop en troost’ laten horen. Het luiden van de klokken is een landelijk initiatief.

Het idee ontstond begin vorige week in de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Via social media lieten al snel veel kerkbesturen weten het idee te willen omarmen en mee te willen doen. Het idee is om drie woensdagen op rij een kwartier lang van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te laten luiden. Woensdagavond was de tweede keer. In Groningen lieten onder andere de klokken van de Martinitoren en de Der Aa-Kerk zich horen. Ook zestig kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken namen deel.

“Met de klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van het sociaal isolement heen”, aldus de organisatie. Volgende week vindt naar alle waarschijnlijk de laatste luidactie plaats. Het is nog onbekend of de actie een vervolg krijgt.

Dimitri Janowitz maakte een filmpje van het luiden van de klokken in de Der Aa-Kerk

Op Twitter zijn nog meer filmpjes te vinden