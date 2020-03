Kerken luiden klokken vanwege corona

nieuws

foto: Coralie Ferreira / cocoinzenl - Flickr.com

De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om woensdagavond een kwartier lang de klokken te laten luiden. Dit is als teken van troost en hoop in tijden van crisis.

De bedoeling is dat woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur zoveel mogelijk kerkklokken geluid worden. Behalve woensdag is het ook de bedoeling dat dit de komende twee woensdagen gaat gebeuren. “Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven”, laat de Raad weten. “Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roepen wij op om op deze drie woensdagen de kerkklokken te luiden.”

Het initiatief om de klokken te laten luiden komt van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Veel kerken in het land hebben al laten weten zich aan te sluiten bij de actie. Het is onbekend welke kerken in Groningen mee doen aan het initiatief.