Keeperstrainer Roorda van FC Groningen wordt teammanager bij PSV

sport

Foto: Sportphotoagency.com : Bas Roorda

Keeperstrainer Bas Roorda (47) van FC Groningen wordt volgend seizoen teammanager bij PSV. Die rol vervulde Roorda ook enige tijd bij FC Groningen.

Dat was tussen 2012 en 2017. Daarna nam Roorda de doelmannen onder zijn hoede. Roorda stond ook zeven jaar onder de lat bij FC Groningen.

De geboren Assenaar begon zijn keeperscarrière in 1992 bij FC Groningen. Dat was voornamelijk als tweede doelman. In 1996 vertrok hij. Na een periode bij NEC en Roda JC keerde Roorda in 2004 als eerste doelman terug bij FC Groningen. Na drie seizoenen ging hij naar PSV als reservekeeper. Na drie jaar sloot hij in Eindhoven zijn actieve loopbaan als speler af.