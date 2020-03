Kassamedewerkers achter plexiglas

nieuws

Foto: Koen Grootoonk & Ruben H. - 112groningen.nl

Kassamedewerkers die werkzaam zijn in de Albert Heijn en Etos werken vanaf woensdag achter plexiglas. De maatregel is genomen vanwege het coronavirus.

Behalve bij de kassa’s wordt er ook plexiglas geplaatst bij de servicebalies. “We zijn dinsdag begonnen met het plaatsen van het glas”, vertelt een woordvoerder. “Met de glazen creëren we een fysieke afscheiding tussen de kassamedewerker en de klant. In combinatie met het plaatsen van tape op de vloer, die anderhalve meter aangeeft, zorgen we ook voor onze kassamedewerkers voor een veilige werkplek.” Wanneer alle supermarkten voorzien zijn van het plexiglas durft de woordvoerder niet te zeggen. Op verschillende filialen van AH hing de afgelopen dagen al een doorzichtige afscheiding bij de kassa’s.

Ook andere supermarkten nemen maatregelen. Bij de filialen Jumbo en Lidl worden karretjes gebruikt om afstand te bewaren tussen kassamedewerkers en klanten.