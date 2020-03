Kappersbond trekt advies om te sluiten vanwege corona in

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De ANKO, de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie, heeft het advies aan kapsalons om te sluiten ingetrokken. Dat meldt de ANKO dinsdag.

Volgens de Rijksoverheid kunnen mensen gewoon naar de kapper gaan zolang klanten onderling maar anderhalve meter afstand bewaren. ANKO-voorzitter Maurice Crusio is ontdaan door het advies. Volgens hem kunnen kappers geen 1,5 meter afstand houden van hun klanten. Hij geeft zijn leden nu het advies om gesprekken via de spiegel te voeren en geen tijdschriften voor klanten neer te leggen.

Maandagochtend vond er in Groningen crisisoverleg plaats bij barbershop De Zwarte Raaf in de Folkingestraat. De kappers aldaar besloten om hun zaak te sluiten. “Ondanks het advies van de ANKO blijven wij de komende dagen gesloten”, laat één van de kappers weten. “Dat geldt in ieder geval voor de rest van de week. Daarna bekijken wij de situatie van week tot week.”

OOG Tv was maandagochtend aanwezig bij het crisisoverleg: