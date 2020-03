“Kan FC Groningen voor de zomerstop nog wel goede resultaten laten zien?”

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen 2 - Willem II

Het is nog spannend of FC Groningen voor de zomerstop nog wel goede resultaten kan laten zien. Er zijn via transfers veel spelers vertrokken en het is de vraag of de huidige ploeg nog wel voldoende ervaring en slagkracht in huis houdt.



Dat zei OOG Sport verslaggever Daniël Theelen maandagochtend in de OOG Ochtendshow, naar aanleiding van het verlies tegen Willem II afgelopen weekend en ook de resultaten van afgelopen weken. Er is een flink aantal spelers vanuit de FC vertrokken, waaronder afgelopen vrijdag nog Samir Memisevic. Ondanks dat de transferwindow voor Eredivisieclubs al gesloten was, gold dat niet voor Chinese clubs. De 26-jarige Bosniër zal bij de Chinese club Hebei CF zijn opwachting maken.

Eerder vertrok spits Kaj Sierhuis ook bij de FC.

Er is wel nieuwe aanwas, in de vorm van Görkem Can die van Schalke04 overkomt, maar met zijn 19-jarige leeftijd zal hij niet een bak ervaring meenemen naar de FC, zo verwacht Theelen.

Of de FC nu nog een vuist kan maken voor de rest van dit seizoen is nog te bezien, al zijn er volgens Theelen wel scenario’s denkbaar waarop het wel kan werken. Dat vertelde hij maandagochtend in de OOG Ochtendshow: