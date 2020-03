Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt Aletta Jacobsprijs

nieuws

Foto: Cisca Wijmenga via Twitter

De Aletta Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen wordt vrijdagmiddag uitgereikt aan de voorzitter van de Tweede Kamer, drs. Khadija Arib.

Arib krijgt de prijs vanwege haar niet-aflatende strijd voor de positie van vooral Marokkaanse vrouwen in Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland heeft weten te markeren als een viering van het algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen.

“Juist in het jaar waarin we 100 jaar kiesrecht vieren, willen we met de toekenning van de prijs aan Khadija Arib benadrukken hoe belangrijk democratische waarden zoals vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor mannen en vrouwen nog steeds zijn”, zei juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker vorig jaar bij de bekendmaking.

De RUG reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie.