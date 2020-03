Kamerlid tot studenten: ‘Lijkt mij dat je ook zelf kan nadenken’

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

D66 kamerlid Antje Diertens is verbijsterd over de drukte in de horeca ’s nachts in Groningen. Ze doet een oproep aan de studenten.



‘Ik ben in Groningen en doe een oproep aan alle studenten ea. Doe normaal en blijf meer thuis! Echt bizar hoe druk het de afgelopen nachten in de horeca was! Lijkt mij dat je ook zelf kan nadenken. Doe normaal. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander’, twittert ze.

