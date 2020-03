Kalasjnikovs, explosieven, drugs, kapmessen en honkbalknuppels aangetroffen bij politieactie

nieuws

Foto: BrokenSphere via WikiMedia Commons (CC 2.0)

Volgens het Openbaar Ministerie zijn bij de grote politieactie, die donderdagavond plaatsvond op meerdere plaatsen in Noord-Nederland, onder andere drie Kalasjnikov-geweren aangetroffen. Daarnaast vond de politie meerdere vuistvuurwapens, munitie van zware kalibers, kilo’s synthetische drugs, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.

Defensie was eind vorige week aanwezig met speciale röntgenapparatuur voor het traceren van verstopplaatsen. Onder een plafond werd een zak munitie gevonden. In een afgesloten kluis werd een vuurwapen ontdekt met de inzet van een röntgenapparatuur door Defensie. In de tuin van een van de verdachten werd een ingegraven kunststof ton ontdekt.

Bij de doorzoekingen is tevens beslag gelegd op telefoons, simkaarten, computers, harde schijven en valse identiteitspapieren. Onder andere een 38-jarige vrouw uit Groningen wordt van betrokkenheid verdacht. De vrouw zit, samen met negen andere verdachten, in bewaring.