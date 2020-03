Kabinet: “Scholen, horeca, musea en sportclubs blijven tot 28 april gesloten”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Scholen, horecagelegenheden en sportclubs blijven tot de laatste week van april gesloten. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond laten weten op een persconferentie.

Maandag en dinsdag heeft het kabinet crisisoverleg gevoerd over de te nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Daarbij heeft het nu besloten dat de huidige maatregelen verlengd worden. Heel concreet betekent dit dat scholen, horecagelegenheden, musea, nagelstudio’s, kapsalons en sportclubs tot en met 28 april gesloten blijven. Afhankelijk van de situatie kan deze sluiting eventueel verlengd worden.

Rutte laat weten dat de maatregelen die twee weken geleden genomen werden effect hebben. “Maar het betekent niet dat na 28 april opeens alles losgelaten zal worden. Dus die mensen die nu gelijk plannen gaan maken voor de meivakantie roep ik op, doe het niet.” De premier laat daarnaast weten trots te zijn op de manier waarop we ons als bevolking aanpassen. “We betalen allemaal een hoge prijs, maar het is geweldig om te zien hoe iedereen zijn best doet. Daar ben ik heel trots op.”

Rutte maakte verder bekend dat er geen verscherpingen en aanvullingen komen op de andere maatregelen. Eerder maakte het kabinet al bekend dat grote evenementen tot 1 juni niet door kunnen gaan.