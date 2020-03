Kabinet komt studenten in mbo en hbo tegemoet vanwege corona

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten in het hoger onderwijs die door de coronacrisis in de problemen komen krijgen langer de tijd om genoeg studiepunten te verzamelen voor het bindend studieadvies. Dat heeft het kabinet donderdagavond laten weten.

Het kabinet zegt dat studenten die niet alle punten hebben kunnen halen daar een jaar extra de tijd voor krijgen. Ook studenten in het mbo die door willen stromen naar het hbo krijgen een tegemoetkoming. Als zij door de coronacrisis niet op tijd klaar zijn met hun mbo-opleiding mogen zij toch alvast beginnen aan hun opleiding op het hbo. Ze krijgen zes maanden extra de tijd, tot 1 januari 2021, om hun mbo-diploma te behalen.

Studenten die vanwege de crisis in financiële problemen komen wordt gewezen op de leenmogelijkheden die er al zijn. Zo kunnen leningen bij DUO verhoogd worden en ook kan er met terugwerkende kracht, maximaal, bij worden geleend. Studenten die ondanks toch nog in de problemen komen kunnen bij DUO aankloppen voor een extra lening op maat. Tot slot is de aanmelddatum voor opleidingen van 1 mei verschoven naar 1 juni.