‘Kabinet gaat coronamaatregelen tot begin mei verlengen’

Foto: NIAID-RML

De noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen worden naar alle waarschijnlijkheid verlengd tot begin mei. Dat meldt de NOS maandagavond die zich daarbij baseert op Haagse bronnen.

Het gaat om het maatregelenpakket dat twee weken geleden werd afgekondigd en in eerste instantie tot 6 april zou duren. Behalve de scholen vallen onder dit pakket ook de sportverenigingen, sportcentra, café’s en restaurants. Volgens de Haagse bronnen is de kans groot dat dinsdag besloten wordt dat deze maatregelen tot eind april of begin mei verlengd worden. Door dit dinsdag al bekend te maken wil het kabinet duidelijkheid scheppen.

Naar alle waarschijnlijk worden er dinsdag geen nieuwe maatregelen afgekondigd. Het kabinet zou tevreden zijn over de manier waarop de bevolking zich de afgelopen dagen gedragen heeft. De persconferentie vindt dinsdagavond rond 19.00 uur plaats.