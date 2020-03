Jubileumeditie van Wonen&Co De Beurs: pallets kunnen écht niet meer.

oogochtendshow

Foto: Wonen&Co De Beurs / Marten Duit

Dit jaar wordt Wonen&Co De Beurs voor het 15e jaar georganiseerd in MartiniPlaza. Van 12 t/m 15 maart kun je in MartiniPlaza terecht voor een heuse FeelGood woonervaring.



Het Dagblad van het Noorden heeft elke week de Wonen&Co katern, waarin je op de hoogte gebracht wordt van de trends. Maar een foto zegt niet alles. Daarom wordt ieder jaar de Wonen&Co De Beurs georganiseerd. De beurs is dit keer een jubileumeditie, want het bestaat 15 jaar. Vanwege dit jubileum worden ontvangers ontvangen met gebak, er zijn leuke winacties en is de Wonen&Co Shopper extra gevuld.

Maar natuurlijk staan de woontrends ook dit jaar weer centraal. Zo zijn er dit jaar meer ronde vormen, mag het allemaal weer wat luxer en minder industrieel. Sterker nog: volgens Paulien Simonides, eventmedewerker van de NDC Mediagroep, kunnen dingen als pallets tegenwoordig écht niet meer.

Dit vertelde ze toen ze eind februari te gast was in de OOG Ochtendshow. Beluister het hele interview terug:

De jubileumeditie van Wonen&Co De Beurs is van 12 t/m 15 maart te bezoeken in MartiniPlaza. Meer informatie is te vinden op http://wonenencodebeurs.nl