Jonge Democraten delen nep-treinkaartjes uit voor Lelylijn

Foto: Jonge Democraten Groningen

De jongerenorganisatie van D66, de Jonge Democraten Groningen, hebben vrijdag nep-treinkaartjes uitgedeeld voor de Lelylijn. Volgens de organisatie was de actie een groot succes.

De actie vond vrijdag aan het einde van de middag plaats bij het Hoofdstation en op de Museumbrug. Op de kaartjes die overhandigd werden staan de contactgegevens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de actie wordt getracht de jongeren aan te sporen om door berichten te plaatsen op social media-kanalen de Lelylijn onder de aandacht te brengen bij minister Cora va Nieuwenhuizen (VVD).

“Het kabinet moet niet langer om de kwestie heen draaien met een eindeloze stroom onderzoeken waarvan we de uitkomst al dertien jaar kennen”, vertelt voorzitter Puck Rouffaer van de Jonge Democraten. “Laten we nu zo snel mogelijk de schop in de grond zetten.” Dat juist nu deze actie plaatsvindt is niet gek omdat op dit moment een onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van de lijn. “Het zou mooi zijn als we als regio niet langer gezien worden als een uithoek. Met een uur reistijd kan je prima wonen in Groningen en werken in de Randstad, kunnen Amsterdammers makkelijker genieten van al het moois dat Groningen te bieden heeft, en ontmoedig je ook direct het vlieg- en autoverkeer.”

Tijdens de actie werden er heel wat nepkaartjes uitgedeeld. De Jonge Democraten laten weten tevreden te zijn over het verloop van de actie.