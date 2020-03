Jong Belegen met Donar aanvoerder Thomas Koenis

sport

Thomas Koenis van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Jong Belegen is een nieuwe podcast, waarin journalisten Wesley Ferwerda (25) en Dick Heuvelman (73) een persoonlijk en kritisch gesprek aangaan met bekende en minder bekende mensen uit de Groninger sportwereld.



Thomas Koenis is aanvoerder van basketbalclub Donar uit Groningen en schuift in deze aflevering aan. Koenis spreekt onder meer over zijn privéleven, Donar, het aanvoerderschap, het functioneren van coach Erik Braal en geeft uitleg over waarom hij gestopt is als international.

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

De volgende aflevering van Jong Belegen wordt op 20 maart gepubliceerd.