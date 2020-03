Jeugdvakwedstrijden brood- en banketbakkers op Noorderpoort

Het Noorderpoort College hield deze week de jaarlijkse ‘Jeugdvakwedstrijden voor brood- en banketbakkers’. Woensdagmiddag vond er een prijsuitreiking plaats voor de winnende studenten.

Studenten uit Noord-Nederland gingen de strijd met elkaar aan voor een plek in de finale wedstrijd in April. Verdeeld over zeven categorieën deden 66 studenten mee aan de wedstrijd. Dinsdag leverden zij hun werk in, waarna een jury bestaande uit specialisten uit de brood- en banketbranche dit beoordeelde. Deze jury keek onder andere naar de smaak en kleur van de broden en taartjes. Winnende studenten ontvingen hun prijs gistermiddag tijdens de prijsuitreiking.

De eersteprijswinnaars strijden op 15 april om de titel “Nederlands kampioen” bij de landelijke wedstrijden in Wageningen.