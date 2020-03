Isabelle Diks volgt Mattias Gijsbertsen op als wethouder in Groningen

nieuws

Isabelle Diks - Foto: Jonas van Impe voor GroenLinks

De fractie van GroenLinks Groningen draagt Isabelle Diks voor als nieuwe wethouder in de gemeente Groningen. Diks volgt Mattias Gijsbertsen op.

“De fractie is erg blij dat Isabelle zich bereid heeft getoond om deze functie op zich te nemen. Ze heeft brede bestuurlijke ervaring en een groot netwerk in Noord-Nederland, welke ze nu zal inzetten voor Groningen. Zij is uitstekend in staat om de idealen van GroenLinks om te zetten in praktische politiek. We zien er naar uit om met haar samen te werken,” aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

Diks is momenteel lid van de Tweede Kamer. Ze was daarvoor ruim acht jaar wethouder in Leeuwarden. “De uitdagingen waar Groningen zich in het sociaal domein, de zorg, jeugdzorg en

momenteel de volksgezondheid in tijden van corona voor geplaatst ziet, zijn van een ongekende omvang. Graag draag ik daar bestuurlijk mijn steentje aan bij.”, aldus Diks.

Isabelle Diks volgt Mattias Gijsbertsen op als wethouder. Gijsbertsen verlaat de gemeentepolitiek na veertien jaar voor een baan als landelijk programmadirecteur ‘Geweld hoort nergens thuis’ in Den Haag. Zijn functie als wethouder en loco-burgemeester wordt nu tijdelijk vervuld door Roeland van der Schaaf.

Overigens kwam Diks eind vorig jaar in het nieuws omdat zij sinds haar aanstelling als Tweede Kamerlid in 2017 ook nog wachtgeld van de gemeente Leeuwarden kreeg. Dat bleek uit een onderzoek van de Volkskrant. Als oud wethouder kreeg ze zevenduizend euro per jaar bovenop haar inkomen van 115 duizend euro als Kamerlid. Diks zei ze er gebruik van maakte omdat ze als Kamerlid minder verdiende en een bepaald bestedingspatroon had. Het geld heeft ze teruggestort op aandringen van GroenLinks.

Begin dit jaar kwam ze opnieuw in opspraak. Ze zou een halve ton hebben gekregen omdat ze in Leeuwarden zou wonen. Volgens HP/De Tijd woonde ze het grootste deel van die tijd echter in haar appartement in Den Haag. Het geldbedrag, zo’n 25.000, gaat Diks terugbetalen.