Brandweer komt te laat voor gewonde duif

Foto: Raymond Meter - 112Groningen.nl

De brandweer in Groningen is vrijdagochtend uitgerukt voor een melding over een duif die vastzat in een dak van een woning aan de Paracelsusstraat in Corpus den Hoorn.

De dierenambulance had om assistentie gevraagd van de brandweer aangezien het dier op een te hoge plek zat voor de medewerkers.

Omdat ook een ladder van de brandweer niet lang genoeg was, moest een hoogwerker ter plaatse komen, zodat het dier gevangen kon worden.

Ondanks alle moeite was het dier dusdanig gewond dat het ter plekke overleed.