Initiatief individuele trainingsopdrachten Be Quick 1887 krijgt landelijke navolging

nieuws

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - VOC

Een initiatief van voetbalvereniging Be Quick 1887 heeft inmiddels al veel landelijke navolging gekregen. De voetballers krijgen individuele trainingsopdrachten. Groepstrainingen mogen niet vanwege het coronavirus.

In een zogeheten challenge worden de spelers bijvoorbeeld uitgedaagd om zo lang mogelijk een bal hoog te houden, een goede pass te geven of zo vaak mogelijk een emmer of blikje te raken met een bal. Als bewijs wordt een filmpje naar de trainer gestuurd en wordt er een winnaar aangewezen. Diverse clubs namen het idee meteen over.

De club heeft via de sociale media ook al een individueel trainingsprogamma rond gestuurd voor de selectieteams bij de jeugd.