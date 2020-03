Inbraak in woning Wouter van Doeverenplein

nieuws

Foto: Andries Oord

In een woning aan het Wouter van Doeverenplein is woensdagochtend ingebroken. De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet om de daders te achterhalen.

De inbraak vond plaats rond 10.25 uur. Het gaat om twee verdachten die na de inbraak wegvluchtten in de richting van het Wielewaaplein. De eerste verdachte is ongeveer 25 jaar oud, 1.85 meter lang, heeft een volle baard, zwart haar en droeg een zwart vest en wit t-shirt.

De tweede verdachte is eveneens rond de 25 jaar oud, heeft een getinte huidskleur, is 1.70 meter lang en heeft een gezet postuur. Hij heeft zwart haar en droeg een trainingsbroek en een zwart met grijs vest.

Beide verdachten zijn in het bezit van een rugtas. Mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben over deze zaak wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.