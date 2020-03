In Laren gestolen Van Gogh komt uit collectie Groninger Museum

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Bij de inbraak in het Singer-museum in Laren is zondagnacht het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh gestolen. Dat maakte het museum maandagmiddag bekend. Dit werk was onderdeel van de collectie van het Groninger Museum.

Het werk was tijdelijk in bruikleen bij het Singer-museum voor de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan. “ Volgens Singer Laren is de beveiliging “geheel volgens protocol” verlopen. “We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren.”

“Dit is de diefstal van een werk van ons allen”, aldus museumdirecteur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “We laten ons echter niet afschrikken door deze diefstal. We hebben een hele goede samenwerking met het Singer-museum. We blijven dan ook mooie tentoonstellingen maken.”