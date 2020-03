In de gemeente Groningen is drie op de 100.000 mensen besmet met het coronavirus

nieuws

Vanaf dinsdag bericht het RIVM niet meer middels dagelijkse updates over de absolute aantallen besmettingen met het coronavirus per gemeente. De updates geven niet meer het totale aantal positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners.

Zo meldde het RIVM maandag nog dat er in de gemeente Groningen één nieuwe besmetting was gerapporteerd aan de dienst. Vandaag is alleen te lezen dat gemiddeld 3 op de 100.000 mensen in Groningen besmet zijn met het coronavirus. Afgezet tegen de totale bevolking van de gemeente Groningen komt dit neer op ongeveer 7 besmettingen, hetzelfde aantal besmettingen als maandag.

Dit blijft landelijk gezien zeer laag. Dit staat in verhouding tot een gemeente als Breda in Noord-Brabant, waar 52 mensen per 100.000 besmet zijn. In Groningen is dit cijfer het hoogste in de gemeente Pekela met 8,2 besmettingen per 100.000, maar deze cijfers zijn vertekend door het lage inwoneraantal.

Sinds gisteren zijn in heel Nederland 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. 19 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar.