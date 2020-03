“Ik hoop heel erg om binnenkort voor Shower Power naar Lesbos te kunnen gaan.”

oogochtendshow

Foto: Stichting Shower Power

De Groningse Anne-Marie Sjoerds hoopt heel erg dat de situatie op het eiland Lesbos binnenkort verbetert, zodat ze daar vanaf 13 april haar vrijwilligerswerk kan gaan doen voor Stichting Shower Power.



Stichting Shower Power biedt op het eiland Lesbos vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen de mogelijkheid om te douchen en even bij te komen van alle stress. Dit doen ze op een locatie vlak buiten het vluchtelingenkamp. Op dit moment is het Shower Power huis echter gesloten, vanwege de erg explosieve en onheilspellende situatie die op het eiland heerst.

Volgens Sjoerds komt dit met name doordat het kampen veel te vol zitten. Het kamp is bedoeld voor 3000 mensen. Vorig jaar, toen Sjoerds ook als vrijwilliger bij Shower Power werkte, waren er al 7000 vluchtelingen en nu zelfs 20.000 vluchtelingen. Dat de Turkse regering de grenzen heeft geopend voor de vluchtelingen heeft hier ook aan bijgedragen.

Knokploegen op Lesbos

Hoewel de bevolking op Lesbos erg gastvrij is, komen sommigen nu wel in opstand tegen deze overbevolking. Zo is er een aantal Griekse groeperingen, die proberen om vluchtelingen te weigeren en ze terug te sturen. Daarnaast zijn er rechts-politieke partijen die een deel van hun aanhang niet meer in de hand hebben. Die groeperingen hebben knokploegen gevormd, die op Lesbos vrijwilligers bedreigen, zo vertelde Sjoerds. En dan niet alleen Stichting Shower Power, maar zelfs ook instellingen als Artsen zonder Grenzen.

Deze omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de hulporganisaties zich hebben teruggetrokken van het eiland. Sjoerds hoopt dat de situatie snel zal veranderen, zodat ze op 13 april weer vrijwilligerswerk kan doen in het Shower Power huis: “Ik hoop heel erg dat ik 13 april weer kan vertrekken. Dat zou namelijk betekenen dat de situatie verbeterd is”, zo vertelde ze vanmorgen in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.

Meer informatie over stichting Shower Power is te vinden op www.showerpower.eu.