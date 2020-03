“Ik heb de vlag uitgehangen want blijkbaar ben ik geslaagd voor mijn eindexamen!”

Voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs zijn het vreemde weken. Dinsdag kregen ze te horen dat hun Centraal Eindexamen niet doorgaat. “Ik heb de vlag maar uitgehangen!”

“Ik ben geslaagd blijkbaar!”, zegt Rosa van Bommel. “Mijn schoolexamencijfers zijn eigenlijk allemaal wel ingevoerd. Morgen en overmorgen heb ik nog mondelinge examens, maar eigenlijk kan ik nu al zeggen dat ik geslaagd ben. Dus zo direct gaan wij maar taart bestellen”. Maar niet iedereen staat te juichen om het nieuws dat minister Arie Slob (ChristenUnie van Onderwijs dinsdagochtend bekendmaakte. Vanwege het coronavirus gelaste hij de Centrale Eindexamens af, en is de periode van de schoolexamens verlengd tot 1 juni. “Ik heb er een beetje een dubbel gevoel over”, zegt eindexamenleerling Samuel Hento. “Enerzijds is het heel relaxed want ik hoef nu gewoon mijn eindexamen niet meer te maken.”

“Geen vertaling maken van een Griekse tekst”

En dat betekent voor Samuel geen stress meer om bepaalde vakken. “Nee klopt. Ik hoef nu gewoon geen vertaling meer te maken van een Griekse tekst. Dat is super fijn. Anderzijds ben ik wel een leerling die niet echt zijn eindexamen gehaald heeft. Ik kreeg zojuist een appje van familieleden die zeiden dat ze mij nu mijn hele leven gaan pesten omdat ik iemand ben die zijn diploma behaald heeft zonder er examen voor gedaan heeft.” Toch zegt ook Samuel het te gaan vieren. “Ja, ik ga vanavond wel even borrelen met vrienden. Niet in het echt maar even via facetime.”

O2G2: “Beslissing biedt tijd om de schoolexamens goed op te zetten”

Theo Douma is bestuursvoorzitter bij O2G2, de koepelorganisatie van het openbaar onderwijs in Groningen. “Ik ben blij met de beslissing van de minister”, zegt Douma. “Vorige week hadden we al zoiets moeten we wel doorgaan met die eindexamens. Gisteravond na de bekendmaking van het extra maatregelenpakket door het kabinet was het voor ons duidelijk: dit kan niet. Eindexamenleerlingen krijgen nu tot 1 juni de mogelijkheid om hun schoolexamen te halen. Dat heeft als voordeel dat het ons de tijd biedt om dit goed op te zetten. En ook om iets te doen aan die leerlingen die nu met een achterstand te maken hebben. Daarnaast heb ik begrepen dat er een ruime mogelijkheid komt voor herkansingen.”

“Geen laatste schooldag, examenreis en gala”

Ook blijdschap bij eindexamenleerling Cootje van Weerden. “Vanochtend heb ik te horen gekregen dat het examen niet doorgaat en dat betekent dat ik geslaagd ben! Maar ik heb nog niet de vlag uitgehangen hoor. Ik wacht nog even een definitief bericht van school af, ook omdat ik nog een aantal toetsen moet maken.” Toch vind de leerling van het Praedinius Gymnasium het ook wel een beetje jammer. “Wat ik wel heel erg jammer vind is dat de laatste schooldag, het gala en de examenreis niet doorgaan. Daar baal ik best wel van.” Wyona van de Poel is het met Cootje eens. “Bepaalde dingen waar je lang naar hebt uitgekeken worden afgepakt. Ik keek bijvoorbeeld best wel uit naar het moment dat je gebeld wordt door de mentor of mentrix met de boodschap ‘hé je bent geslaagd’, dat valt nu allemaal weg. Maar dit is wel de beste beslissing.”