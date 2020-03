sport

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie. GIJS Groningen - Amsterdam Tigers

De ijshockeyers van GIJS Groningen zijn in de halve finale van de play-offs om de titel in de eerste divisie uitgeschakeld.

Zondagavond werd in Kardinge met 7-1 verloren van Amsterdam Tigers. Zaterdag ging GIJS in Amsterdam al met 5-1 ten onder.

Een derde wedstrijd in de “best of three” serie is daardoor niet meer nodig.