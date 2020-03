IC-verpleegkundigen UMCG zoeken ademende sportshirts

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Verpleegkundigen op de Intensive Care-afdeling van het UMCG zoeken ademende sportshirts. Een oproep hiertoe wordt sinds zondagavond flink gedeeld op social media-kanalen.

Het bericht is geplaatst door IC-verpleegkundige Arend Stoelwinder. Zondag meldde hij op Facebook dat hij weer klaar is voor een nieuwe dienst. “Alleen draag ik dit keer niet het gebruikelijke uniform van het UMCG’, schrijft hij. “Door het dragen van sportshirts is het werk nog enigszins comfortabel uit te voeren.” De werkzaamheden op de IC zijn erg zwaar en omdat pauzes er vaak bij inschieten zijn de verpleegkundigen op zoek naar geschikte kleding. “Het gaat om kleding die we dragen onder onze beschermende kleding. Wat we zoeken zijn ademende, functionele, sportshirts.”

Stoelwinder doet een beroep op bedrijven die wellicht mogelijk door het afzeggen van sportevenementen kleding hebben liggen. De spullen kunnen ingeleverd worden bij het inzamelpunt in Martiniplaza.