‘Huisopruimers’ moeten storten uitstellen of langer wachten bij afvalbrengstations

Foto: Google Maps

Volgens de gemeente Groningen zijn er deze weken langere wachttijden bij afvalbrengstations door de coronacrisis. Het vraagt bewoners daarom rekening te houden met vertragingen en om opruimacties waar mogelijk uit te stellen.

Daarnaast roept de gemeente ‘huisopruimers’ op om alleen naar het afvalbrengstation te komen. Ook vraagt het bewoners om zich goed aan de regels te houden, want door een beperkt aantal medewerkers is er minder personeel aanwezig om aanwijzingen te geven. Gooi het afval in de bakken die daarvoor bestemd zijn en gooi het voorzichtig in de bakken. Kinderen tot 13 jaar moeten tijdens het lossen in de auto blijven.

