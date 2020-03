“Huisartsen krijgen veel informatie te verwerken door Corona”

oogochtendshow

Foto: Bert Heikens

Bert Heikens, huisarts in Haren, zegt dat het Corona-virus ervoor zorgt dat huisartsen veel informatie tot zich krijgen. Dat komt voornamelijk doordat werkwijzen en protocollen voortdurend worden aangepast. Dit vertelde hij dinsdagochtend in de OOG Ochtendshow.



Heikens zegt: “Ik ben nog nooit zo vermoeid geweest als de afgelopen tijd. Iedere dag moet je veel informatie tot je nemen, over nieuwe protocollen, nieuwe adviezen, ook voor de praktijk.”

Daarnaast moet ook op een totaal nieuwe manier worden gewerkt, waarbij routine bijna helemaal is weggevallen. Heikens heeft ook regelmatig contact met collega’s, die hetzelfde ervaren. Volgens Heikens is er wel meer contact onderling . Zo is er meer tijd om zo nu en dan even te kletsen. Dat zorgt ervoor dat ze veel steun aan elkaar hebben.

Wel waarschuwt Heikens om COVID-19 erg serieus te nemen. Ook in zijn praktijk is iemand komen te overleiden aan de gevolgen van het virus en is een familielid van die man ziek.

“Het is echt een hevig virus, waarbij zwakke mensen enorm aangetast kunnen raken en in korte tijd zeer ziek kunnen worden.”

Hij benadrukt daarom ook dat iedereen voorzichtig moet blijven. Blijf daarom afstand houden, luister naar de aanwijzingen van de regering, om op deze manier heel veel leed voor heel veel mensen te besparen.

